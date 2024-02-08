По его словам, было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что он встретился с Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленский и между ними состоялся "важный и серьезный разговор".

По его словам, было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

"В первые самые сложные дни Великой войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и меняется каждый день. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Одержать победу тоже вместе.Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины. Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.Украинцы обязательно одержат победу", - отметил он.

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Президент Украины поблагодарил главнокомандующего за 2 года защиты страны и заявил, что обсудил с Залужным, кто может находиться в обновлённом руководстве ВСУ.

"Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооружённые Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновлённом руководстве Вооружённых Сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Фёдоровичу и дальше быть в команде", - написал он.

Отставка Залужного - последние новости

Недавно ряд СМИ сообщил, что президент Зеленский пытался отстранить Залужного от должности, однако против выступили Буданов и Сырский.

Недавно президент дал интервью итальянскому телеканалу, в котором впервые высказался о возможности увольнения Залужного с должности главнокомандующего украинской армии.

Зеленский считает, что необходимо провести "перезагрузку" в руководстве страны. В то же время он отметил, что размышляет о замене не одного человека.

Сообщалось, что Зеленский может заменить не только главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, но и главу Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

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