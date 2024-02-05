Сейчас продолжаются обсуждения кадровых изменений в высшем военном руководстве.

Президент Владимир Зеленский может заменить не только главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, но и главу Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента и в военных кругах, ведутся консультации по смене начальника Генерального штаба.

Отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник отметил: "Из Генштаба еще уйдет Шаптала (генерал-майор Сергей Шаптала – УНИАН). Все остальные - неопределенно".

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"Все эти события (по замене Залужного и Шапталы – УНИАН) могут произойти в середине недели", – отметил другой источник.

В ОП отметили, что в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский говорил не сугубо об увольнении Залужного, а о перезагрузке в разных секторах и обновлении разных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.

Отношения между генералами и Зеленским - что известно

Недавно ряд СМИ сообщил, что президент Зеленский пытался отстранить Залужного от должности, однако против выступили Буданов и Сырский. Военный аналитик Центра Европейского Совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что новым главнокомандующим Зеленский хотел назначить как раз Александра Сырского, поскольку "он более лоялен президенту".

При этом, мировые СМИ указали, что в вероятном расколе между президентом Зеленским и Залужным самым серьезным разногласием стала просьба генерала мобилизовать больше солдат.

Сегодня главком Залужный поздравил с днем рождения главы Генштаба Сергея Шаптала. Он назвал Шапталу "человеком, для которого Украина действительно превыше всего".

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно", - отметил он.

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