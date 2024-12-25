Он считает это литературным выражением.

Профессор Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никита Василенко назвал скандал, который возник вокруг его слов о женщинах, провокацией.

В комментарии Суспільному он назвал фразу "голодные украинки" литературным выражением и извинился за такую формулировку. "Но со смыслом вы согласны? Вы считаете, что я сексист на основе этой публикации и меня стоит увольнять из университета?" - добавил Василенко.

Ректор университета Владимир Бугров сообщил, что вскоре комиссия по вопросам этики даст оценку поведению профессора. Если оно будет признано несоответствующим, то Василенко получит второй выговор и будет уволен. Также с ним могут расторгнуть контракт в случае соответствующего решения ученого совета Института журналистики.

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Скандал в КНУ им. Шевченко

Напомним, недавно профессор Василенко заявил, что прибытие иностранных миротворцев в Украину смогло бы решить демографическую проблему, поскольку в стране находятся "сотни тысяч голодных украинок".

Его слова вызвали возмущение в обществе. Вскоре с осуждением выступили Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и министр образования и науки Оксен Лисовой.

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