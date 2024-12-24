Как именно будут наказывать преподавателя, решит университет, но у Министерства есть свое мнение.

Высказывания профессора Никиты Василенко о "голодных" к сексу украинках недопустимы, преподавателя должна ждать "суровая" реакция со стороны его руководства. Об этом в комментарии изданию "Бабель" заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

"Высказывания со стороны преподавателя, которые я видел в информационном пространстве, являются недопустимыми. Особенно, если они транслируются в информационном пространстве врага. Администрация университета планирует рассмотреть этические аспекты поведения этого преподавателя на соответствующей комиссии. Однако мне известно, что уже не впервые этическая комиссия собирается по этой причине", - отметил чиновник.

Министр подчеркнул, что не может вмешиваться в этот вопрос, ведь это будет нарушение права на автономность вуза. Однако он считает уместным высказать собственное мнение.

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"Реакция на такие высказывания и ответственность за них должны быть строгими", - подчеркнул Оксен Лисовой и добавил, что сейчас министерство планирует изменить культуру образовательной среды в вузах, а "такое поведение точно не вписывается в эти изменения".

Скандал в столичном Институте журналистики

Как писал УНИАН, на днях в Киевском университете имени Шевченко разгорелся скандал из-за преподавателя Института журналистики (входит в состав университета) Никиты Василенко. Комментируя для одного из YouTube-каналов тему западных миротворцев в Украине, он высказал мнение, что миротворцы помогут решить и демографическую проблему в стране.

"По меньшей мере сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных к женщинам, не прошедших испытание фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, и мужья которых или на войне уже убиты, или покалечены", - заявил Василенко.

Слова профессора вызвали возмущение в Сети, а также в самом университете. Ректор заведения Владимир Бугров пообещал принять меры в отношении преподавателя с длинным языком.

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