Также под запретом использования российских источников.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил российские источники и закрыл программы по изучение русского и беларуского языков.

"У нас в Институте филологии изучался русский язык и литература, беларуский язык и литература, фарси (персидский). В прошлом году мы эти программы закрыли. Но это эмоциональный шаг", – сказал ректор университета Владимир Бугров в интервью изданию "Украинские Новости".

Также КНУ частично запретил использовать российские источники. По его словам, исторические источники на русском языке все же используются, но подавляющее большинство технической литературы уже заменено на англоязычную.

Видео дня

По убеждению Бугрова, русистика (научная дисциплина по изучению всех аспектов России – российский культуры, российский истории и т.п.) все же должна изучаться, как в свое время в США изучали советологию.

"В советские времена в ведущих американских и европейских университетах была "советология". То есть специалисты, которые для военного и политического руководства исследовали и готовили выводы. Так же сегодня мы должны формировать эту русистику специального образца. Потому что мы должны понимать, что может быть через 5 или 10 лет, кто там является лидерами, с кем дальше работать", - уверен Бугров.

Отказ от русского языка в Украине

В этом году опрос КМИС показало, что 42% украинцев поддерживают сохранение изучения русского языка в определенном объеме, а 52% украинцев считают, что русский язык вообще не стоит изучать в школах. В 2019 году только 8% украинцев считали, что вообще не стоит изучать русский язык в школах.

Также в этом году в стенах Киево-Могилянской Академии запретили общаться на русском языке.Теперь запрет касается и межличностного общения.

Вас также могут заинтересовать новости: