Вакцину она называла "жижей", а ПЦР-тесты женщина считает неэффективными.

В Николаеве на митинге так называемых "антиваксов", которые выступают против вакцинации и распространяют фейки про коронавирус, выступила женщина, называющая себя семейным врачом. Она кричала угрозы в адрес медиков, которые делают прививки от коронавируса и не поддерживают антивакцинаторов.

Видео с выступлением псевдоврача на своей странице в Facebook разместил Владимир Забара.

Сначала женщина заявила, что ПЦР-тесты якобы не могут выявлять коронавирус. По словам антивакцинаторши, диагнозы должен ставить врач, а не "мертвое существо".

После этого она сказала, что 8 лет работала семейным врачом, однако ни разу не надевала маску. Кстати, маску она неоднократно называла "намордником". Женщина обратилась к врачам и заявила, что им могут "проломить голову" за то, что они поддерживают вакцинацию.

"Врачи, я к вам обращаюсь! Если вы идете по этому преступному пути, то не удивляйтесь, что вам кто-то проломит голову топором или молотком. Или вас будут вешать на первой попавшейся ветке", - заявила псевдоврач.

Читайте такжеМинздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательнойЖенщина говорит, что ее зовут Оксана Валерьевна Винник, однако по поиску в сети найти хотя бы какое-то упоминание о враче с таким именем не удалось. Поэтому ее слова о работе в медицине можно сравнить со всем, что она говорит о коронавирусе.

Вакцину псевдоврач называет "опасной жижей". Антивакцинаторша призывает людей меньше контактировать с людьми, которые сделали себе такую "жижу", ведь они якобы выделяют спаечные белки.

Участники митинга с радостью хлопали в ладоши и выкрикивали слова одобрения в ответ на заявления женщины. Однако радость "антиваксов" понять трудно, ведь за прошедшие сутки только в Николаевской области зафиксировали 1067 новых случаев заражения коронавирусом. Недавно также стало известно, что в Черкассах СБУ пришла к антивакцинаторше, признававшаяся в любви к России

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко