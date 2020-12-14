В городе Дрогобыч Львовской области задержан мужчина, который топором повредил памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.
Читайте такжеЕще одна ханукия осквернена в Киеве (фото)Об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области в Facebook.
Согласно сообщению, 12 декабря к работникам полиции охраны поступила информация о том, что на ул. Ярослава Осмомысла в Дрогобыче находится человек с топором.
После обследования территории, сотрудниками полиции охраны был обнаружен и задержан подозреваемый, 1980 г. р.
"Как оказалось впоследствии, данное лицо совершило хулиганские действия, а именно, топором повредило памятник Иоанну Павлу II", - говорится в сообщении.
По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
По информации местных СМИ, злоумышленник отсек ему пальцы.
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