По информации местных СМИ, злоумышленник отсек ему пальцы / скриншот

В городе Дрогобыч Львовской области задержан мужчина, который топором повредил памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Читайте такжеЕще одна ханукия осквернена в Киеве (фото)Об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области в Facebook.

Согласно сообщению, 12 декабря к работникам полиции охраны поступила информация о том, что на ул. Ярослава Осмомысла в Дрогобыче находится человек с топором.

После обследования территории, сотрудниками полиции охраны был обнаружен и задержан подозреваемый, 1980 г. р.

"Как оказалось впоследствии, данное лицо совершило хулиганские действия, а именно, топором повредило памятник Иоанну Павлу II", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

фото Управления полиции охраны во Львовской области
фото Управления полиции охраны во Львовской области
фото Управления полиции охраны во Львовской области

По информации местных СМИ, злоумышленник отсек ему пальцы.

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Автор: Светлана Макринская