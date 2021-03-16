Известные религиозные лидеры Украины сделали прививку от коронавирус / скрин видео facebook.com/moz.ukr

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентий (Живчик) и главный раввин Киева Ионафан Биньямин Маркович публично вакцинировались от COVID-19 остатками доз вакцины CoviShield (AstraZeneca).

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Медицинская процедура транслировалась в прямом эфире на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в Минздраве, кроме религиозных лидеров, также сделали прививки пяти медикам и руководителю отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрею Юрашу.

Вакцинация от коронавируса в Украине

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Автор: Константин Гончаров