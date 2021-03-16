Процедуру транслировали в прямом эфире на Facebook-странице Минздрава Украины.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентий (Живчик) и главный раввин Киева Ионафан Биньямин Маркович публично вакцинировались от COVID-19 остатками доз вакцины CoviShield (AstraZeneca).

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Медицинская процедура транслировалась в прямом эфире на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в Минздраве, кроме религиозных лидеров, также сделали прививки пяти медикам и руководителю отдела по вопросам религий Секретариата Кабинета министров Украины Андрею Юрашу.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Константин Гончаров