В Запорожье нелегальными сигаретами торгуют прямо напротив Запорожского горсовета. Об этом сообщает журналист-расследователь Евгений Плинский на своем телеграм-канале "Грязные игры".

"Цинизм торговцев нелегальными сигаретами просто зашкаливает! Запорожский городской совет. Центральный проспект. Прямо напротив горсовета - точка сбыта безакцизных сигарет с огромной витриной, в которой символично отражается флаг Украины с крыши местного органа власти", - пишет Евгений Плинский.

По словам журналиста, в киоске напротив Запорожского горсовета открыто продают нелегальные сигареты производства компании "Украинское табачное производство" - неформально она известна как "фабрика "Гоща".

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"На витрине JM, Mustang, Dandy - Украинское табачное производство (Гоща). Цена - 65 гривен пачка. Чистый контрафакт, но местные власти не видят. Правоохранители тоже. 24 млрд потерь бюджета воюющей страны начинаются здесь", - уверен журналист-расследователь Евгений Плинский.

Напомним, "фабрика "Гоща" уже неоднократно попадала под пристальное внимание правоохранителей. Из последних примеров - меньше месяца назад - 19 марта 2025 г. в селе Бармаки Ровенской области правоохранительные органы обнаружили большой транзитный склад, где хранились крупные партии нелегальных сигарет, произведенные именно на этой фабрике.

А год назад - 7 февраля 2024 г. - Государственное бюро расследований задержало грузовик, который в цистерне перевозил 130 ящиков сигарет общей рыночной стоимостью около 4,6 млн. грн. Позже был обнаружен еще один такой грузовик, который пытался вывезти из Украины в Евросоюз сигарет уже на 12 млн. грн. (335 ящиков сигарет).

По информации источников журналиста Евгения Плинского, это также была продукция, произведенная табачной фабрикой в Гоще - прежде всего, сигареты Marble и подделка сигарет Marlboro.

"По данным моих источников, производителем является скандальная табачная фабрика ООО "Украинское табаковопроизводство" в селе Гоща Ровенской области. (...) Да, есть фабрики, которые работают на внутренний рынок, а есть те, кому разрешено работать на Евросоюз. Гоща именно такая. Контроль за ней приписывают экс-владельцу донецкой табачной фабрики Хамадей и фигуранту "БатальонаМонако" Владиславу Гельзину, который является еще и президентом ФК "Олимп". Но адрес приписки в селе Гоща - достаточно условный адрес фабрики, ведь она имеет статус "кочевой", и постоянно маневрирует между различными областями и регионами. Сейчас, говорят, она с колес работает в Тернопольской области, а конкретная эта партия в цистернах ехала из Винницкой", - отметил Евгений Плинский.

По данным Kantar Украина, которые были обнародованы 7 апреля 2025 г., рынок нелегального рынка сигарет в Украине после года уменьшения снова начал расти. Его доля (подделки, Duty Free, контрабанда) увеличилась до 14,1% в феврале 2025 г. после 12,6% в октябре 2024 г.