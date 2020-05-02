Посмотреть на тюльпаны в "закрытом" дендропарке возле Киева собрались сотни людей (фото, видео)

На подъезде к парку наблюдалась километровая пробка.

Несмотря на карантин, на выходных 1 и 2 мая в дендропарке «Добропарк» возле Киева собрались сотни людей, чтобы посмотреть на тюльпаны.

Читайте такжеЛяшко призвал украинцев включить "тумблер терпения": иначе – 140 тысяч смертей от коронавирусаКак пишет НВ, не все из посетителей были в масках и соблюдали дистанцию.

«Нам прислали видео, снятое сегодня, 2 мая, в «Добропарке» Киевской области, на подъезде к которому наблюдалась километровая пробка. Собственно в парке, как следует из видео – немалое количество людей. Все они приехали, чтобы посмотреть, как цветут более миллиона тюльпанов», – говорится в подписи к видео.

На странице «Добропарка» в Facebook 26 апреля сообщалось, что парк закрыт на карантин, а об открытии сообщат отдельно.

Ранее УНИАН сообщал, как в Черкассах с 30 апреля смягчили карантинные ограничения.