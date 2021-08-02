Подавляющее большинство стран-членов НАТО постепенно отказались от призыва граждан на военную службу в пользу комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту.

В Вооруженных силах Украины планируют заменить срочную службу на обязательную службу в военном резерве в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в ответе начальника управления с общественностью ВСУ Богдана Сеника на информационный запрос УНИАН.

В частности, указывается, что в числе приоритетов ВСУ и других составляющих системы обороны является переход на профессиональную основу с заменой срочной военной службы обязательной службой в военном резерве.

Сеник отмечает, что подавляющее большинство стран-членов НАТО постепенно отказались от призыва граждан на военную службу в пользу комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту.

"Одновременно ими были осуществлены шаги по организации системы подготовки необходимых военно-обученных человеческих ресурсов, которые способны при необходимости в быстрые сроки быть вовлечены в мероприятия по обороне территории страны. Поэтому создание такой системы в Украине приблизит наше государство к общим принципам обороны территории, принятым в странах-членах НАТО", - отмечают в ВСУ.

В связи с этим, как отмечает Сеник, принятие закона "Об основах национального сопротивления" является основой для дальнейшей реализации основ, определенных решением СНБО, в том числе и относительно сроков смены срочной службы на обязательную службу в военном резерве на среднесрочную перспективу.

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Законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля. 29 июля президент подписал эти законы.

20 июля глава президентской партии "Слуга Народа" Александр Корниенко в интервью СМИ заявил, что уже с 2023 года в Украине могут отменить обязательный военный призыв. Это в частности позволит сделать принятый Радой закон о национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.

Автор: Константин Гончаров