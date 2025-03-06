В Винницкой области объявили о старте уникального благотворительного проекта 'Социальный магазин'

В Винницкой области создадут сеть передвижных и стационарных социальных магазинов, в которых представители уязвимых слоев населения смогут приобрести качественные продукты питания по сниженным ценам.

Об этом было объявлено во время проведения внеочередного Форума общественного объединения "Мы-Винничане", партнером которого выступил Благотворительный Фонд "МХП - Обществу". Во время форума участники и партнеры "Винничан" передали военным партию оборудования и техники на более чем 3 миллиона гривень.

Такие мероприятия в Винницкой области постоянные и систематические. Участники и партнеры объединения "Мы-Винничане", Фонда "МХП-Громаді" за собственные и партнерские средства закупают ежемесячно технику и оборудование по запросу Сил Обороны и ВСУ и с начала полномасштабного вторжения передали на фронт таких грузов более чем на 40 миллионов гривень.

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Но, по словам руководителя группы регионального развития компании МХП Владимира Забелы, кроме системной помощи военным, ветеранам, семьям защитников, было принято решение о расширении социальной деятельности в Винницкой области. В частности в части помощи уязвимым слоям населения.

"Потребность в расширении и создании новой сети социальных магазинов была обоснована непростой социально-экономической ситуацией в стране. И результатами исследований проблематики населения Винницкой области. В перечне наибольших трудностей, на второе место после вопросов личной и национальной безопасности и обороны, жители Винницкой области ставят проблемы материального обеспечения собственных семей, рост цен и инфляцию", - сказал представитель компании МХП, комментируя результаты исследований.

"Есть вещи на которые мы можем повлиять только как добросовестные налогоплательщики, поддерживая обороноспособность страны, но есть и такие направления, где мы, как социально-ответственный бизнес, вместе с местными общественными организациями можем помочь тем, кто нуждается в поддержке. В частности в части обеспечения качественными продуктами питания по социальным ценам", - отметил Владимир Забела.

На территории области проект "Социальный магазин" будет реализовываться при поддержке ОО "Мы - Винничане".

Вскоре состоится презентация проекта, а в ближайшее время жители области могут воспользоваться его преимуществами, - заверил присутствующих председатель общественного объединения "Мы-Винничане" Валерий Коровий.

Социальная деятельность подобных проектов для благотворительного фонда "МХП-Громаді" не нова и подобные магазины уже работают в отдельных общинах на территории Киевской, Днепропетровской и Черкасской областей. Но сейчас идет речь о максимальном распространении социальной деятельности в Винницкой области, где благотворители планируют охватить максимальное количество общин области, включая сельское население где есть проблемы с инфраструктурой, транспортным сообщением и доступом жителей к качественным услугам и продуктам.