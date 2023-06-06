Херсонскую область ждет экологическая катастрофа.

После полной деоккупации украинских территорий вместо разрушенной россиянами Каховской ГЭС очень быстро будет построена новая станция.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона. По его словам, новая станция будет более мощной.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена, пол станции находится под водой, идет размыв. Мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию, и они это будут видеть", - подчеркнул Сирота.

Видео дня

Однако он убежден, что Украину однозначно ждет экологическая катастрофа, поскольку масло из турбин попало в Днепр.

"Экологическая катастрофа будет, потому что масло, которое было в турбинах, попало в реку. Там объем может быть от 150 до 450 тонн масла. Мы не знаем, разгерметизировались трансформаторы или нет, будем чуть позже понимать, что произошло с экологией Херсонщины", - подытожил гендиректор.

Уничтожение Каховской ГЭС

Сегодня вечером российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что дамба была взорвана изнутри.

Украина будет созывать срочное заседание Совбеза ООН.

Через подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами в Херсонской области по последним данным подтоплено 24 населенных пункта. Ожидается, что вода продолжит прибывать еще в течение суток.

Вас также могут заинтересовать новости: