11 ноября известный пластический хирург Дмитрий Слоссер провёл уникальную пластическую операцию по реконструкции ушной раковины из собственных тканей организма. Хирург, как скульптор, создал из ткани пациентки новый орган уникальной формы. Ранее вмешательство в технике Nagata в Украине врачи делать не решались. Этот метод является одним из самых сложных, зато даёт самый лучший и эстетичный результат.

Известный украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер провёл первый этап сложной операции по реконструкции уха японским методом Nagata в Универсальной клинике «Обериг». Операция транслировалась в режиме zoom-конференции для коллег врача из Израиля и Казахстана.

Уникальность технологии заключается в том, что для восстановления уха используется собственная хрящевая ткань пациента. Такая работа требует большого мастерства врача, богатого опыта и применения современного медицинского оборудования.

Исключительные возможности для украинских пациентов

До Дмитрия Слоссера никто из украинских врачей не выполнял реконструкцию уха с использованием собственной хрящевой ткани пациента в технике Nagata. Ведь это одна из самых сложных для выполнения операций в пластической хирургии. Ещё недавно о её проведении в Украине как пластическим хирургам, так и пациентам можно было только мечтать. Однако профессионалам и такие высоты пластической хирургии под силу.

Реконструкция ушной раковины проводится в 2 этапа. Первый этап операции длился целых 9 часов! После этого 6 месяцев будет длиться реабилитация пациента, а затем необходимо осуществить второй этап оперативного вмешательства.

Сам Дмитрий Слоссер считает: «Пластическая хирургия — искусство, которому нужно учиться всю жизнь. Операция по реконструкции ушной раковины — вершина пластической хирургии, ведь хирург, как скульптор, создаёт из живой ткани новый орган уникальной формы. К этому мы шли в течение нескольких лет. Я не только горжусь собственными достижениями и работой своей команды. Я горд, что отныне в Украине доступна пластическая операция мирового образца».

Раньше родителям детей с аномалиями ушей приходилось искать клиники только за границей. Однако даже в развитых странах далеко не все пластические хирурги достигали столь высокого уровня мастерства, как сейчас достигли украинцы.

Как выполняется восстановление ушной раковины

При проведении операции по реконструкции ушной раковины у пациента берут хрящевые сегменты из 6, 7, 8 и 9 ребра. Из них пластический хирург формирует каркас будущего уха и зашивает его под кожу.

На этом первый этап восстановления уха завершается. Второй этап проводится через полгода. Он предусматривает отсоединение нового уха.

Сложность первого этапа для врача заключается в том, что из хрящевой ткани необходимо вырезать точную копию здорового уха. В случае двусторонней аномалии развития пластическом хирургу приходится создавать два идентичных органа уникальной формы. Он становится не просто врачом, а еще и творцом, ведь собственноручно создаёт шедевр, с которым человек будет в течение всей жизни

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Автор: УНИАН