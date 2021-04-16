Защитные сооружения предназначены для укрытия граждан от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

В Киеве обновлена карта подземных укрытий, которые могут быть использованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для чего предназначены защитные сооружения

Защитные сооружения гражданской защиты (гражданской обороны) – инженерные сооружения, предназначенные для временного укрытия и защиты людей, техники и имущества от опасности, которая может возникнуть или возникла в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также от воздействия средств поражения в особый период.

Читайте такжеСоциологи назвали основные проблемы, которые беспокоят украинцевРечь идет, в частности, об укрытии граждан на случай войны, а также любых других чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного и природного характера.

Для защиты людей от некоторых факторов опасности, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время, и действия средств поражения в особый период также используются сооружения двойного назначения и простейшие укрытия.

Сооружение двойного назначения – это наземное или подземное сооружение, которое может быть использовано по основному функциональному назначению и для защиты населения.

Самое простое укрытие – это фортификационное сооружение, цокольное или подвальное помещение, снижающее комбинированное поражение людей от опасных последствий чрезвычайных ситуаций, а также от действия средств поражения в особый период.

Какие есть укрытия в Киеве

Для укрытия жителей столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в свою очередь, при необходимости должны обеспечить свободный доступ к укрытию.

Как найти подземное укрытие

Все столичные укрытия разделены по категориям. Например, дома коммунальной собственности, учебные заведения, подземные переходы, станции метрополитена и прочие. В каждом районе пользователь имеет возможность выбрать интересные ему категории.

Выбрав конкретный объект на карте, в боковом меню откроется краткая информация о нем, в частности, точный адрес и тип укрытия.

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Автор: Алина Вишневская