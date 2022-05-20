В Украину, которая ежедневно получает гуманитарные грузы от дружественных стран, ввезено уже более 360 тыс. тонн помощи.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Только за последнюю неделю завезли 29 тыс. тонн гуманитарной помощи, среди которой продукты, одежду, лекарства, товары военного назначения, мебель, автомобили, генераторы и тепловизоры. Особый пункт - бензин и дизельное топливо. За одни сутки через Львовскую таможню было доставлено почти 1,5 тыс. тонн топлива", – сказал он.

По словам заместителя руководителя ОП, за 17 мая в качестве гуманитарной помощи было оформлено 204 транспортных средства. При этом крупнейшие получатели гуманитарной помощи из-за рубежа автомобильным транспортом – это Львовская область и город Киев.

А тем временем на Киевщине завершено разминирование области. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60, добавил он.

Также в стране деоккупировано уже 1016 населенных пунктов. На этих территориях работают гуманитарные штабы.

"Национальная полиция работает над возобновлением работы на освобожденных территориях. 702 населенных пункта восстановили автомобильное сообщение благодаря слаженной работе дорожных служб. Относительно восстановления критической инфраструктуры, то газоснабжение обеспечено на 65%, электроэнергию подано в 863 населенных пункта. Большая часть населенных пунктов снова могут воспользоваться услугами водоснабжения. Работа АЗС восстановлена на 49%", - сообщил чиновник.

Кроме того, в 305 деоккупированных населенных пунктах возобновили работу учреждения медицины. Работают продовольственные магазины, ЦПАУ и учреждения по предоставлению социальных услуг. Укрпочта открыла свои отделения в 80% населенных пунктах.

Напомним, что ранее Тимошенко отметил на Черниговщине уже обустроено восемь временных переправ, а еще две – в процессе подготовки. Также проводится ремонт 680 километров автомобильных дорог, которые повредили российские снаряды и техника.