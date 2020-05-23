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В Украину вернулись 600 украинских моряков из Барбадоса

22:32, 23 мая 2020
Общество
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Моряки вернулись в Украину / фото facebook.com/vladyslav.kryklii

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь", - сообщил он.

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Также Криклий заметил, что министерство работает над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. "Сейчас самое сложное - договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров", - добавил он.

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