В Украину вернулись 600 украинских моряков из Барбадоса
22:32, 23 мая 2020Общество
121 0
Министр инфраструктуры сообщил, что это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean".
Моряки вернулись в Украину / фото facebook.com/vladyslav.kryklii
В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь", - сообщил он.
Читайте такжеВ Ливии 14 украинских моряков, которые объявили голодовку, могут перевести под домашний арест - МИД
Также Криклий заметил, что министерство работает над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. "Сейчас самое сложное - договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров", - добавил он.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter