Волонтеры стараются помочь всем и никому не отказывают.

Во Львове создали первый в Украине банк еды. Волонтеры бесплатно раздают продуктовые наборы гражданам, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщает ТСН.

В банк еды привозят из супермаркетов, кафе и рынков продукты, у которых повреждена упаковка или истекает срок годности. Волонтеры составляют наборы, в которые входят хлеб, молочные продукты, мясные продукты, крупы, овощи и фрукты.

По словам руководителя ОО "Тарелка" Ивана Павлиша, в банк еды обращаются люди, которые оказались в тяжелых финансовых ситуациях, среди них переселенцы, люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи. Он отметил, что волонтеры никому не отказывают.

Читайте такжеЦена электроэнергии в Украине за неделю выросла на 20%В банке еды зарегистрировано более 200 человек, а в день раздают десяток наборов. Тем, кто нуждается, звонят и приглашают прийти за их продуктовым набором. Иногда попадаются даже деликатесы, например хамон или красная рыба.

"Сейчас все дорогое, стараюсь, живу на тех акциях, смотрю - что где дешевле, так и покупаю", - рассказывает жительница Львова Людмила Капитан.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине снова взлетели цены на тарифы и продукты. Эксперты Госстата рассказали, что подорожало больше всего. В частности, цены на сахар и масло в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года – выросли на 83,5% и 79,0% соответственно.

Автор: Анастасия Горбачева