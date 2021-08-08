Выплаты проведут органы социальной защиты.

Дополнительные 2 тысячи гривен к новому учебному году получат 145 тысяч детей из многодетных семей. Выплату денег проведут органы социальной защиты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, если на 1 августа они достигли возраста от 6 до 18 лет. При этом никаких обращений подавать не надо.

"Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения", - указал Шмыгаль.

Читайте такжеЗадачка со звездочкой: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 годуПо его словам, всего на эти цели выделили 290 миллионов гривен.

"Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подчеркнул политик.

Как ранее сообщал УНИАН, украинское правительство анонсировало помощь многодетным семьям перед новым учебным годом. Они получат помощь в размере 2000 гривен на ребенка. Отмечается, что всего намерены выделить около 300 миллионов гривен на 150000 детей.

Автор: Анастасия Горбачева