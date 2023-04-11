Кроме того, Рада установила ограничения на продажу и передачу ряда сценических пиротехнических изделий.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования и обращения с пиротехническими изделиями (№7438), которым запретила продажу и использование фейерверков трех классов.

За это решение проголосовали 290 народных депутатов. Законом устанавливается, что использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4 запрещается.

Продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4 запрещается.

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Кроме того, запрещается продажа и/или передача фейерверков класса F1 лицам, моложе 16 лет.

Продажа и/или передача любым способом сценических пиротехнических изделий класса Т1, других пиротехнических изделий класса P1 разрешается только лицам, достигшим 18 лет, а сценических пиротехнических изделий класса Т2, других пиротехнических изделий класса P2-только лицам со специальной подготовкой.

Отмечается, что классификация пиротехнических изделий и требования к лицам со спецподготовкой устанавливаются техническим регламентом пиротехнических изделий, утверждаемым правительством.

Законом также устанавливается, что при обращении с животными во время проведения спортивных, зрелищных мероприятий, видео- и фотосъемок не допускается причинение им травм, боли, изуродования, их гибель, в том числе вследствие использования пиротехнических изделий.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечается, что звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов.

Отмечается, что фейерверки класса F1 имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 децибел.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

Запрет фейерверков в Украине

Летом электронная петиция "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий" набрала 25297 голосов, хотя она была опубликована еще 28 декабря 2021 года.

3 июня 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию. Он отметил, что "каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого" и поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете использования в Украине салютов, фейерверков, петард, и закрытия всех пиротехнических магазинов.

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