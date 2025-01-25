Более половины школ сейчас имеют наполненность 200 и менее детей, сообщила заместитель министра.

Министерство образования и науки Украины прогнозирует, что количество первоклассников в школах до 2029 года снизится минимум на 30% по сравнению с тем, что есть сейчас. Такие данные привела заместитель министра образования и науки Галина Кузьмичева, пишет Укринформ.

"Количество тех детей, которые сейчас учатся в первом классе по отношению к тем, которые учатся в седьмом, меньше более чем на 30%. И если взять статистику рождаемости последних лет, то к 2029 году в первый класс пойдут еще на 30% меньше детей, чем сейчас учатся в первом классе", - пояснила Кузьмичева.

По ее словам, громады, опираясь на эти данные, должны строить будущую инфраструктурную политику, в частности вести подготовку учебных заведений к новым реалиям. Ведь, отметила чиновница, на первое место нужно ставить качество предоставляемых образовательных услуг.

Видео дня

"Мы можем дальше продолжать замалчивать и быть в иллюзии, что почти 13 тысяч школ по Украине имеют потенциал для жизни. Это может быть политически выгодной позицией. Но соответствует ли это действительности? Нет, конечно. Ведь более 50% школ уже сейчас имеют наполненность 200 и менее детей. А дальше будет еще меньше. И все это влияет на качество образования", - заверила заместитель министра.

По ее мнению, общины в оптимизации сети школ должны опираться не на существующие здания, которые существовали со времен Советского Союза, а на возможность предоставить качественное образование детям, чтобы они впоследствии были конкурентоспособны на рынке труда.

Ситуация в украинском образовании во время войны: актуальные новости

Как сообщал ранее УИНАН, в Украине стремительно закрываются школы: за 4 года их количество сократилось на 2 тысячи. За это время наша страна потеряла пятую часть своих сельских школ. В городах эта тенденция менее интенсивная.

Директор дистанционной школы Unicorn School и доктор философии по экономике Владимир Страшко сообщил, что некоторые школы потеряли до 90% учеников из-за того, что родители вывезли детей за границу. И если раньше эта проблема была более актуальной для мальчиков, то сейчас она распространилась и на девушек.

Вас также могут заинтересовать новости: