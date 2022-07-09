Российские военные убили 347 украинских детей, ранения получили почти 700.

В результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ пострадали почти тысяча украинских детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 994 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - свыше 647", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадали детей в Донецкой области - 348, Харьковской - 186, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2116 учреждений образования, из них 216 разрушены полностью.

Как сообщал УНИАН, в июне на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 44 ребенка, которых рашисты незаконно вывезли в РФ и на временно оккупированные территории. Большинство из возвращенных - дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

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