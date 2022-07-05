Большинство из возвращенных - дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

В июне на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 44 ребенка, которых фашисты незаконно вывезли в Россию и на временно оккупированные территории.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В прошлом месяце было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на ВОТ и в Россию.

Большинство из возвращенных - дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки. Сейчас Минреинтеграции разработало специальный алгоритм - как следует себя вести, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в Россию.

Кроме того, правительство разрабатывает изменения в механизм усыновления детей во время военного положения. Это поможет маленьким украинцам, которые потеряли родителей, найти новую семью и чувствовать защиту и заботу.

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