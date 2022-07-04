Александр Стрюк отметил, что город очень сильно пострадал из-за боев и большая его часть разрушена.

Российские оккупанты пытаются подменить местную власть в Северодонецке. Они пытаются провести перепись населения, которое осталось, в том числе и детей.

Об этом рассказал городской голова Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

"Это делают якобы для того, чтобы с 1 сентября начать ученый год. Они определили уцелевшие школы и огласили, что там будут учиться дети. Хотя большинство учителей выехали в другие области Украины, а материально-техническая база сильно пострадала, поэтому такие заявления выглядят не очень правдиво", - отметил Стрюк.

При этом он отметил, что оккупанты пытаются найти работников ЖКХ, которые еще остались. По его словам, большая часть города полностью разрушена, поэтому крайне сложно восстановить даже подачу электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 25 июня председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией, уехать из города можно только через временно оккупированные территории.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

По состоянию на 1 июля россияне пытались создать в городе органы управления и восстановить работу коммунальных служб, а также наблюдается тяжелая ситуация с продуктами.

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