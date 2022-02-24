Сергей Шкарлет призвал ориентироваться на официальные сообщения

Все учебные заведения Украины перевели на дистанционную форму. Украинцев призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

"В Украине введено военное состояние. Прошу сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения осуществляют обучение в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома" , - говорится в сообщении.

Министр призвал ориентироваться на официальные сообщения государственных органов власти Украины, Нацполиции, СНБО, Минобороны, местных органов власти и следовать рекомендациям

"Ситуация контролируемая! Кабинет Министров Украины работает в штатном режиме. Мы – сильные! Мы – Украина!" - подытожил Шкарлет.