Срок действия этого документа составит 180 суток.

Кабинет министров принял изменения в дополнение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, отрицательный результат тестирования либо выздоровление лица от указанной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Документ, где предусмотрен перечень этих изменений, пока не опубликован.

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В то же время народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства сообщил, что срок действия "ковидных сертификатов" составит 180 суток, а ПЦР-тестов — 72 часа.

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Автор: Леся Лещенко