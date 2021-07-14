Список должен быть официально обновленный завтра.

Послы Европейского союза расширили список третьих стран, из которых разрешен въезд. Ограничения предложили отменить для Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что официально список обновят 15 июля. Ранее в перечень стран, из которых разрешен въезд, внесли Молдову, Армению и Азербайджан.

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В прошлый раз список обновлялся 1 июля. Тогда "безопасными" были признаны Канада, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

Критерии для определения "безопасных" стран включают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность информации о заболевании и ее источников. По требованиям ЕС, уровень заболевания должен быть ниже 100 новых случаев за 14 дней на 100 000 населения.

Данное решение может распространяться на страны, которые ассоциированы с Шенгеном - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

Украинские сертификаты о вакцинации

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".

В Греции пообещали признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, украинцы, получившие две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 11 стран Европы.

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Автор: Анастасия Горбачева