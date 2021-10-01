Для приема международного чемпионата по баскетболу уже в начале следующего года начнут строительство спортивных арен в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

Украина выполнит все требования, необходимые для проведения мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025), в том числе по строительству спортивных арен.

Об этом на встрече с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что подача заявки и борьба за право принимать Евробаскет-2025 являются событием, объединяющим нацию.

Для приема международного чемпионата по баскетболу уже в начале следующего года начнут строительство спортивных арен в Киеве, Львове, Днепре и Одессе, сообщил в Facebook координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Современные баскетбольные арены станут частью большого паззла новой спортивной инфраструктуры Украины. Справиться с их строительством планируем в течение двух лет", - написал он.

По его словам, за два последних года Украина доказала, что умеет строить инфраструктуру быстро и качественно: по президентской программе "Большая стройка" в каждом уголке страны строят и реконструируют бассейны, спортплощадки, активные парки, спорткомплексы международного класса и так далее.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский открыл в Киеве первый в стране урбан-парк, созданный в рамках программ "Большая стройка" и "Здоровая Украина". Он заявил, что в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах.

Автор: Григорий Бондарь