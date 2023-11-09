Последние 10 лет Сталин возглавляет список наиболее выдающихся людей всех времен и народов с точки зрения населения России.

Только 9% украинцев считают, что Сталин был великим вождем. В то же время 72% так не считают, а еще 18% колеблются.

Такие данные опроса, проведенного 29 сентября - 9 октября 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). В КМИС отмечают, что отношение к личности Сталина является одним из показателей, характеризующих уровень декоммунизации в обществе.

Количество тех, кто считают Сталина великим вождем, увеличивается с Запада на Восток (Запад – 6,2%, Центр – 7.,1%, Юг – 9,6%, Восток – 15,4%). С возрастом количество тех, кто считают Сталина великим вождем, немного увеличивается, но несущественно (от 9% в возрасте 18-29 лет до 12% в возрасте 70 лет и старше), разница по образованию очень незначительна.

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В КМИС отмечают, что в 1991 году, сразу после провозглашения независимости Украины, тех, кто считали Сталина великим вождем было 27%. Далее этот процент рос и в 2002 таких было 39%. Социологи отмечают, что в этот период рос также уровень бедности и, возможно, это демонстрирует определенное разочарование населения Украины в тех изменениях, которые произошли. В 2021 году 16% опрошенных считали Сталина великим вождем

В КМИС сравнили отношение к Сталину в Украине и России, анализируя результаты исследования российской независимой негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", которая принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций России, выполняющих функции иностранного агента.

Если в 1991-1992 годах Сталина считали великим вождем 27% украинцев и 29% россиян, то в 2016 году – соответственно 23% и 28%, в 2021 - 16% и 56%, то в 2023 году – 9% и 54%.

В КМИС отмечают, что если в 2012 году в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков советского диктатора, а в России - наоборот, стремительно росла привязанность к нему, и сейчас большинство населения имеют положительное отношение. В России между 2012 и 2023 годами доля тех, кто положительно воспринимают Сталина, выросла с 28% до 63%.

Также в России , по данным того же Левада-центра, последние 10 лет (с 2012) Сталин возглавляет список наиболее выдающихся людей всех времен и народов с точки зрения населения России.

Справка. В течение 29 сентября - 9 октября 2023 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Опрос был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). Опрос не проводился с гражданами заграницей.

Сравнение Путина со Сталиным

В мае 2023 года аналитики раскрыли, почему Путин постоянно меняет военное руководство и действует как Сталин.

В ноябре 2023 года в ЕС Путина сравнили со Сталиным.

"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей. До Путина Сталин был убежден, что количество само собой является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — сказал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель.

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