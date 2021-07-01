Сегодня началась регистрация электронных кабинетов поступающих для получения высшего образования.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Как отмечается, для регистрации кабинета абитуриента необходимо перейти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по адресу vstup.edbo.gov.ua.
Перед началом регистрации следует обязательно ознакомиться с материалами на странице сайта «Информация для абитуриента».
В МОН пояснили, что далее для успешной регистрации необходимо заполнить в форме все поля достоверными данными. Для регистрации нужно указать электронную почту, которая разрешена в Украине, и тщательно проверить правильность ее написания.
После регистрации на этот адрес поступит письмо для активации доступа к системе. Указанный адрес будет логином для входа в электронный кабинет в дальнейшем.
Успешная регистрация в системе дает возможность войти в электронный кабинет абитуриента.
После успешного входа в электронный кабинет поступающего откроется окно, куда необходимо внести такую информацию:
- контактный телефон;
- цветную фотокарточку поступающего (3х4 см).
Файл загружается в формате JPG (JPEG, PNG), максимальный размер файла – 1 Мб; приложение к документу об образовании; справку для начисления сельского коэффициента.
Вас также могут заинтересовать новости
- На основной сессии ВНО в этом году более 500 абитуриентов получили максимальные баллы тестирования
- В Украине в этом году 9 частных вузов будут принимать поступающих на места госзаказа
- В Украине началась вступительная кампания 2021: что нужно знать абитуриентам
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram