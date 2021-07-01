Для регистрации кабинета абитуриента нужно перейти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Сегодня началась регистрация электронных кабинетов поступающих для получения высшего образования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Как отмечается, для регистрации кабинета абитуриента необходимо перейти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по адресу vstup.edbo.gov.ua.

Перед началом регистрации следует обязательно ознакомиться с материалами на странице сайта «Информация для абитуриента».

В МОН пояснили, что далее для успешной регистрации необходимо заполнить в форме все поля достоверными данными. Для регистрации нужно указать электронную почту, которая разрешена в Украине, и тщательно проверить правильность ее написания.

После регистрации на этот адрес поступит письмо для активации доступа к системе. Указанный адрес будет логином для входа в электронный кабинет в дальнейшем.

Успешная регистрация в системе дает возможность войти в электронный кабинет абитуриента.

После успешного входа в электронный кабинет поступающего откроется окно, куда необходимо внести такую информацию:

контактный телефон;

цветную фотокарточку поступающего (3х4 см).

Файл загружается в формате JPG (JPEG, PNG), максимальный размер файла – 1 Мб; приложение к документу об образовании; справку для начисления сельского коэффициента.

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Автор: Леся Лещенко