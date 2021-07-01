С 1 июля выпускники смогут пройти регистрацию электронного кабинета.

Украинские выпускники 2021 года уже сдали все экзамены и готовятся к поступлению в ВУЗы. С 1 июля в Украине стартует вступительная кампания. Первый этап – регистрация электронных кабинетов – продлится две недели. В 2021 году для поступления принимают сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 и 2021 года.

Нововведения вступительной компании 2021 года

В этом году для поступления на бюджет абитуриенты могут подать максимум пять заявлений на пять специальностей. В 2021 году введено два ВНО по украинскому языку: один из вариантов также включает задания по украинской литературе. ВНО по украинскому языку и литературе нужно сдавать выпускникам, которые поступают на социальные и гуманитарные специальности.

Чтобы принять участие в отборе на медицинские специальности, нужно иметь не менее 150 баллов из второго и третьего предметов ВНО. Обязательными предметы для будущих медиков являются украинский язык и математика, а третий – биология, химия или физика на выбор.

Также в этом году для поступающих на магистратуру будет обязательным единый экзамен по иностранному языку.

Поступление на бакалавриат: даты и документы

1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них документов. Для вступительной кампании нужно скачать все необходимые для кабинета документы и пройти процедуру регистрации. На регистрацию кабинета абитуриентам дается две недели.

Электронный кабинет - это персональная страница поступающего, с помощью которого он подает заявление в вуз. Зарегистрировать его нужно на специальном сайте.

Для подачи документов в ВУЗ начиная с 14 июля необходимо заполнить специальную электронную форму в своем кабинете абитуриента (нажав кнопку "Перейти к подаче заявлений"). Там абитуриент сможет выбрать желаемые вузы (раздел "Конкурсные предложения").

16 июля в 18:00 завершается подача заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов ;

; 23 июля в 18:00 завершение подачи заявлений для выпускников, поступающих по сертификатам ВНО ;

; не позднее 28 июля будут сформированы рейтинговые списки абитуриентов поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, и обнародован списка рекомендованных к зачислению на бюджет .

поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, и обнародован списка . После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на бюджет : поступающие должны подать документы не позднее 18:00 2 августа.

: поступающие должны подать документы не позднее 18:00 2 августа. Зачисление поступающих проводится 9 августа. Зачисление на контрактную форму обучения продлится с 11 августа до 30 сентября.

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Автор: Екатерина Пулатова