"Метинвест" - генеральный партнер WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса в 2016.

В Мариуполе закончился первый отборочный день конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников.

Соревнования состоятся по 18 компетенциям, суть заданий - дать возможность участникам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время.

В рамках конкурса преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях.

Читайте также"Метинвест" инвестирует в Мариуполь более $1,5 миллиарда до 2030 годаКроме того, участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

А школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft: попробовать себя в рабочей профессии.

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что группа последовательно занимается реформой технического образования в стране, она за 15 лет работы вложила в сферу образования 180 млн грн.

"Сегодня Worldskills Ukraine - не просто конкурс профессионального мастерства, это еще и отличная возможность для всех, кто хочет развиваться в профессии, найти работу, построить карьеру в лучших компаниях страны. Будущее украинской промышленности - за теми, кто сегодня только делает первые шаги в профессии... Именно поэтому группа "Метинвест" поддерживает многие образовательные проекты для молодежи... Мы стремимся как можно раньше выявлять потенциал молодых специалистов и дать им возможность развиваться. Именно поэтому выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine", - подчеркнул Рыженков.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В Украине конкурс проводят уже пять лет подряд.

Автор: Григорий Бондарь