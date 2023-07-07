Кабмин изменил перечень админуслуг, предоставляемых органами местного самоуправления

Кабинет министров разрешил центрам предоставления административных услуг выдавать справку о несудимости и предоставлять услуги по принятию теоретического экзамена, необходимого для получения водительского удостоверения.

"Утверждаем документ, который позволит получать в ЦПАУ справку о несудимости, а также услуги по принятию теоретического экзамена, необходимого для получения водительского удостоверения", - заявил на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как добавил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, своим сегодняшним решением Кабмин внес изменения в перечень админуслуг органов исполнительной власти и админуслуг, предоставляемых органами местного самоуправления через ЦПАУ.

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"Дополнен перечень услугами по получению выписки из информационно-аналитической системы " учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости" и принятие теоретического экзамена для получения права на управление транспортными средствами соответствующей категории", - отметил он.

Также правительство исключило из этого перечня услуги в сфере строительства, касающиеся объектов, которые по классу ответственности относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Украинцам будут принудительно менять паспорт-книжечку - что известно

В Украине обновили требования по вклейке фото в паспорт-книжечку по достижению 25 и 45 лет. Это требование приостанавливали на период коронавирусного карантина.

Теперь до 1 августа текущего года украинцы, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года, обязаны обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг, чтобы вклеить актуальное фото в паспорт. Если фотография не будет вклеена своевременно, паспорт-книжечку придется заменить современной id-картой.

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