Его создадут при поддержке западных союзников.

В Украине при поддержке Евросоюза создадут "Колледж Европы". Он будет заниматься подготовкой украинских госслужащих.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в ЕС также существует специальное заведение последипломной работы "Колледж Европы". Один из его корпусов находится в Брюгге (Бельгия), а другой - в Натолини (Польша).

"Это одно из самых уважаемых заведений последипломного образования, которое готовит специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш "колледж Европы". Уже подписан соответствующий меморандум", - рассказал президент.

По словам Зеленского, на первом этапе в одном из высших учебных заведений Украины появится факультет европейской интеграции. Позже "Колледж Европы" заработает в рамках президентского университета.

Напомним, 31 мая президент подписал указ о создании в Украине президентского университета, где будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

По словам главы государства, в президентском университете будут готовить "людей будущего" лучшие преподаватели. Согласно указу, университет будет финансироваться на принципах государственно-частного партнерства. Начало обучения запланировано на 1 октября 2023 года.

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