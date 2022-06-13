Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 288 детей, еще по меньшей мере 527 получили ранения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 288 детей погибли и по меньшей мере 527 ранены", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 218, Харьковской - 166, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской – 17", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В частности отмечается, что 12 июня в результате артиллерийского обстрела г. Лисичанск Луганской области военными РФ погиб 6-летний мальчик. 11 июня из-за обстрела г. Чертков Тернопольской области получила ранения 12-летняя девочка. В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик.

Также стало известно о ранении в результате обстрелов еще 17 детей на Харьковщине. В частности, 20 мая - обстрел с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка; 14 мая - обстрел с. Лебяжье Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет; обстрел с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области, с ранениями доставлен в лечебное учреждение 11-летнего мальчика.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено в Украине 1971 учебное заведение, из них 194 разрушено полностью.

Напомним, 12 июня российские оккупанты обстреляли из систем "Ураган" Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате чего есть погибшие и раненые местные жители.

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