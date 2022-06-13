В Северодонецке россияне преобладают в артиллерии, повредили очистные сооружения.

В Лисичанске за прошедшие сутки погибли трое местных жителей, в том числе шестилетний ребенок.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

"За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек", - отметил он.

По информации Гайдая, сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, повреждено еще четыре дома, а также сооружения местной шахты.

Также 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в золотом, в Горном – два дома и детский сад.

"Наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха-Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое", - сообщил председатель ЛОВА.

Относительно ситуации в Северодонецке Гайдай сообщил, что противник продолжает штурмовать город, "несколько оттеснил украинских военных" благодаря значительному преимуществу в артиллерии.

"Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются. Русские уничтожают квартал за кварталом. Вчера многие увидели видеоролик, снятый в старых районах города: разрушены практически под ноль многоэтажки. Одна из них разбита на четыре части, обломки которых держатся отдельно. Это настоящая картина "русского мира"Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди, в бомбоубежищах", - рассказал он о ситуации в городе.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей. Оккупанты пытаются захватить всю территорию Луганской и Донецкой области в связи с этим населенные пункты находятся под постоянным огнем.

Так, российские оккупанты в последние дни обстреливают Лисичанск из крупнокалиберного вооружения. Кроме того, противник безрезультатно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредоточивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

В свою очередь председатель ЛОГА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске подозревают более 50 человек в передаче информации о ВСУ российским оккупантам.

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