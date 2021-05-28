В 2021 году ЗНО по математике будет проходить в двух вариантах: уровень стандарт и профильный уровень.

28 мая в Украине состоится Внешнее Независимое Оценивание по математике для выпускников. Для прохождения теста по математике зарегистрировались 291 789 человек, для которых созданы 19 697 аудиторий в 1231 пункте тестирования. Тестирование по математике (задания уровня стандарта) составлять 77321 человек, для них созданы 5324 аудитории в 417 пунктах ВНО.

Как будет проходить ВНО по математике 2021

Тестирование в этом году пройдет в условиях пандемии коронавируса. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт после 10:50, он не будет допущен к экзамену.

Для пропуска к экзамену всем участникам обязательно нужно иметь следующие документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или иной документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Также при себе нужно иметь черную ручку. Участнику разрешено взять бутылку питьевой воды без этикетки.

При себе запрещено иметь мобильный телефон, наушники, флешки, фотоаппараты и любые устройства сохранения, считывания и воспроизведения информации. Также участникам ВНО по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором. Вся работа выполняется черной ручкой.

Как устроены задания по математике

Читайте такжеСкоро начнется сессия ЗНО-2021: все даты и особенности экзаменов в этом годуВНО по математике имеет два уровня - стандартный и профильный. Если ученик учился в школе с углубленным изучением математики - он должен сдать тестирование профильного уровня. Такие же требования действуют для выпускников, желающих поступить на некоторые технические специальности.

Сертификационная работа по математике уровня стандарт длится 150 минут и насчитывает 28 заданий различных форм:

16 заданий с выбором одного правильного ответа

4 задания на установление соответствия

6 заданий открытой формы с коротким

2 задачи развернутым ответом.

При определении результатов участники получат только оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

Экзамен по математике профильного уровня продлится 210 минут. Участники выполнят 34 задания разных форм:

16 заданий с выбором одного правильного ответа

4 задания на установление соответствия

9 заданий открытой формы с коротким

5 задач развернутым ответом.

По результатам прохождения теста по математике участники получат результат внешнего независимого оценивания по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

Результаты тестирования по математике будут объявлены в личных кабинетах учеников не позднее 22 июня.

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Автор: Екатерина Пулатова