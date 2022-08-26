Эксперты предупредили, что осенью пищевые продукты в стране будут дорожать и дальше.

По прогнозам специалистов, продуктов питания в Украине хватит до следующего посевного сезона, но с ценами на продовольствие будет сложнее.

Как говорится в сюжете ТСН, по прогнозу Национального банка Украины (НБУ), до конца года из-за войны инфляция потребительских цен составит более 30%.

"До конца года мы будем наблюдать дальнейший рост цен. Основной фактор - это вооруженная агрессия против Украины и пока этот фактор не будет преодолен и соответственно ценовая ситуация не развернется", - прокомментировал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

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Несмотря на ожидаемое повышение цен, инфляционного шока у населения не будет. Его пик, по словам специалистов, уже пройден. Более того, ситуация не будет ухудшаться, со временем экономический кризис удастся преодолеть. Правда, в условиях прекращения активных боевых действий. "Постепенно темпы инфляции будут снижаться, в частности будут чуть больше 20% в 2024 году и возможно в 2025 году, по нашим оценкам, мы придем к цели 5%. То есть с устранением этого фактора агрессии будет определенный разворот ценовой тенденции", - добавил Лепушинский.

В Нацбанке намекают и о возвращении к курсу довоенного доллара. Но все зависит от того, как быстро закончится война.

Между тем, эксперты предупредили, что осенью пищевые продукты будут дорожать и дальше. "На базовые продукты, очевидно, что если и будет рост, то он будет значительно меньше, чем на импортные. Вообще в мире идет инфляция, то есть это вопрос не только в стоимости гривны, это вопрос также глобальной инфляции", - убежден экономист Тарас Качка.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут на треть увеличиться цены на продукты. В контексте приближающейся зимы многих беспокоит вопрос, нужно ли сейчас делать запасы еды. Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что в августе и сентябре действительно можно запастись некоторыми товарами на зиму.

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