Индустриальный телевизионный комитет выдвинул предложение создания действенных механизмов регулирования рекламы азартных игр в зарегистрированных медиа.

Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), профессиональное объединение украинских телеканалов, представляющее интересы телевизионной отрасли Украины, обратились к Президенту Украины, Председателям комитетов Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по вопросам свободы слова, Председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Министру цифровой трансформации Украины, в.и.о. Министра культуры и информационной политики, с обращением связанным с законопроектом по контролю за игорным бизнесом.

В письме говорится о том, что ИТК и медиа, которые входят в объединение, всячески поддерживают упорядочение сферы и особый контроль за рекламой азартных игр, а также выступают за запрет такой рекламы в незарегистрированных медиа. В то же время, ИТК предлагает ввести дополнительные ограничения для игорного бизнеса на уровне саморегулирования, утвердить соответствующий кодекс сорегулирования и дополнить существующий Закон необходимыми нормами по распространению рекламы исключительно в зарегистрированных медиа.

Предпосылкой обращения стала рекомендация Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Раде Украины принять за основу доработанный законопроект № 9256-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

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Законопроектом, в частности, предлагается запретить рекламу азартных игр, рекламу торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения, а также в онлайн-медиа.

"Выражаем полную поддержку любым законодательным инициативам, направленным на предотвращение игровой зависимости (лудомании), тем более среди военнослужащих, а также на установление четких и прозрачных правил осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей", - говорится в обращении.

Однако медийщики убеждены, что поставленную проблему нецелесообразно решать путем полного запрета рекламы игорного бизнеса в зарегистрированных медиа, которые имеют прозрачность и открытость для регулятора, поскольку это едва ли не единственная сфера, где на протяжении последних лет случаи нарушения уже существующих довольно жестких требований к такой рекламе являются единичными. Со своей стороны, Нацсовет как регулирующий орган, имеет достаточно инструментов для мониторинга медиа, выявления нарушений и применения мер реагирования.

Зато, отмечают медийщики, в других сферах контроль за соблюдением законодательства о рекламе явно недостаточен, а иногда - отсутствует вообще.

"Так, например, несмотря на любое национальное регулирование, абсолютно невозможно предотвратить распространение рекламы азартных игр и лотерей на "пиратских" интернет-ресурсах, через анонимные учетные записи на платформах общего доступа к информации и через мессенджеры. То есть именно через те ресурсы, которые, в отличие, например, от эфирного телевидения и радио, доступны военнослужащим (даже на линии боевого соприкосновения) и при этом находятся вне какого-либо контроля и реального влияния со стороны государственных органов Украины из-за отсутствия юрисдикции или анонимности. Так, по некоторым оценкам на сегодня до 80% рекламы онлайн-казино размещается на пиратских сервисах, борьба с которыми хотя и продолжается, но вряд ли когда-то завершится полной победой", - отмечается в обращении.

Сейчас реклама для медиа является одной из важнейших составляющих в обеспечении их независимости и функционирования в целом, в том числе реклама азартных игр и лотерей. По предварительным оценкам, потери только телевизионной отрасли от соответствующей рекламы и спонсорства могут составить около 7 %. При таких обстоятельствах их полный запрет приведет к чрезвычайно большим (если не катастрофическим) потерям отрасли, что является абсолютно недопустимым в условиях, когда российская агрессия требует, наоборот, усиления роли и мощности национальных медиа. При этом, подчеркивают медийщики, - запрет рекламы азартных игр и лотерей в зарегистрированных медиа при невозможности тотального контроля такой рекламы в онлайне, лишен смысла, поскольку не приведет к желаемым результатам.

Также стоит обратить внимание, что спортивный контент в украинском медиаполе, как и в большинстве за рубежом, в основном финансируется за счет рекламы и спонсорства азартных игр и лотерей. Их полный запрет может привести к закрытию спортивных программ, специализированных онлайн-медиа, и, как следствие, к уничтожению спортивной журналистики как таковой. Кроме того, спортивные клубы будут ожидать проблемы с финансированием соревнований, мероприятий и их трансляций, что, безусловно, негативно скажется и на болельщиках.

Подытоживая, запрет такой рекламы в медиа будет иметь катастрофические последствия, а именно:

Перенаправление финансовых ресурсов с легального рекламного рынка на "пиратские" ресурсы, которые находятся вне какого-либо контроля и реального влияния со стороны государственных органов Украины;

Возвращение нелегального рынка азартных игр и лотерей, объемы которого значительно уменьшились после принятия Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр";

Исчезновение спортивных программ на телевидении и радио, а также специализированных онлайн-медиа;

Значительные проблемы с финансированием организации спортивных соревнований, спортивных мероприятий и их трансляций.

Зато в ИТК предлагают решение - внедрение предусмотренных Законом Украины "О медиа" механизмов совместного регулирования в сфере рекламы азартных игр и лотерей, а также введение в порядке саморегулирования дополнительных ограничений для зарегистрированных субъектов в сфере медиа о порядке распространения (распространения) соответствующей рекламы сверх того, что установлено законом, например:

Ограничение максимального хронометража рекламного ролика в аудиовизуальных, аудиальных медиа до 15 секунд;

Ограничение количества рекламы азартных игр и лотерей до 60 секунд в течение часа вещания линейного медиа;

Ограничение времени распространения (распространения) спонсорских проявлений азартных игр и лотерей в линейных медиа - с 20-00 до 06-00 часов;

Дополнительные ограничения по содержанию рекламы и спонсорства - запрет использования любой символики сил обороны Украины, любого военного/социального/благотворительного контекста и тому подобное.

Авторы обращения акцентируют, что механизмы совместного регулирования уже доказали свою эффективность. Так, еще в 2021 году представители медиаиндустрии разработали Меморандум о рекламе азартных игр, организаторов азартных игр и спонсорства телепередач с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, который закрепил общие принципы, которыми пользуются телеканалы для однозначной трактовки правовых норм в части рекламы азартных игр на телевидении.

Со своей стороны, в случае поддержки такой идеи со стороны Нацсовета, медийщики готовы уже в ближайшее время, сразу после регистрации органа совместного регулирования, разработать и принять соответствующий кодекс (правила) создания и распространения рекламы азартных игр и спонсорства с использованием торговых марок, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, как это предусмотрено действующей редакцией статьи 3-1 Закона Украины "О рекламе".

"Поскольку мы разделяем серьезное беспокойство авторов законопроекта распространением игровой зависимости (лудомании), тем более среди военнослужащих, мы, как представители медийной индустрии, подтверждаем свою готовность к участию в рабочих группах, которые наработают решение в интересах граждан Украины без существенного вреда медийной отрасли", - резюмировали в письме.

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