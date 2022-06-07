В Украине создадут Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.
Об этом сообщается на странице Министерства культуры и информационной политики Украины в социальной сети Facebook.
После полномасштабного вторжения России запрос на замену советского и российского наследия украинским значительно активизировался, говорят в Минкульте.
"Сейчас мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа - Совета при министерстве и Институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что органы местного самоуправления в диалоге с обществом будут приходить к общему решению о демонтаже или переносе объектов советского прошлого, после чего координировать его с Советом.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области демонтируют монумент "дружбы народов" Украины, Российской Федерации и Беларуси.
Напомним, что в Тернополе демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Также памятник Пушкину пропал с постамента в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что его демонтировали коммунальные службы. Судьбу памятника определят после победы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Глава Херсонской ОВА назвал новые сроки проведения "референдума" о присоединении к РФ
- В Херсоне только два директора школ согласились начать обучение по российской программе
- У Зеленского предложили ЕС стимулировать возвращение беженцев в Украину