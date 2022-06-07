Он будет рассматривать решения местных властей о демонтаже или переносе объектов советского прошлого.

В Украине создадут Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Об этом сообщается на странице Министерства культуры и информационной политики Украины в социальной сети Facebook.

После полномасштабного вторжения России запрос на замену советского и российского наследия украинским значительно активизировался, говорят в Минкульте.

"Сейчас мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа - Совета при министерстве и Институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы местного самоуправления в диалоге с обществом будут приходить к общему решению о демонтаже или переносе объектов советского прошлого, после чего координировать его с Советом.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области демонтируют монумент "дружбы народов" Украины, Российской Федерации и Беларуси.

Напомним, что в Тернополе демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Также памятник Пушкину пропал с постамента в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что его демонтировали коммунальные службы. Судьбу памятника определят после победы.

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