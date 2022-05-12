До сих пор сооружение считалось памятником истории и носило охранный номер 574-Чр.

На Черниговщине начата процедура по ликвидации монумента "Три сестры" в селе Сеньковка, посвященный "дружбе народов" Украины, РФ и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Черниговской ОВА.

"В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета как памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, России и Беларуси", - сообщают в ОВА.

Такое решение сегодня единогласно приняли на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.

"До сих пор сооружение считалось памятником истории и носило охранный номер 574-Чр. С целью соблюдения всех процедур, предусмотренных украинским законодательством, подготовленные документы будут поданы Министерству культуры и информационной политики Украины для дальнейшего снятия монумента с учета", - говорится в сообщении.

После этого сооружение можно демонтировать.

Монумент в селе Сеньковка на границе границ Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь установили в 1975 году.

Напомним, на Черниговщине частично ограничили передвижение гражданского населения.

Вас также могут заинтересовать новости: