В некоторых микрорайонах Киева подвальные помещения не подходят для использования в качестве укрытия.

В Киеве планируют установить 200 модульных железобетонных укрытий и внедрить систему автоматического допуска людей в укрытие.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Он отметил, что в некоторых микрорайонах Киева подвальные помещения фактически отсутствуют или не подходят для использования.

"Поэтому мы будем закупать 200 модульных железобетонных укрытий, которые быстро разворачиваются. Эту работу мы будем проводить под сопровождением ГСЧС... именно в тех местах, районах, где есть дефицит укрытий", - сообщил чиновник.

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Пантелеев также отметил, что применение врагом баллистического оружия делает необходимым обеспечение свободного доступа к укрытиям. В частности, речь идет и о помещении коммунальной собственности.

"Сейчас тестируется первая система автоматического допуска в укрытие, специальные замки, которые открывают дистанционно помещение во время ввода сигнала воздушной тревоги. После тестирования такой системы три тысячи укрытий будут оборудоваться автоматическими замками", - рассказал он.

Заместитель председателя КГГА добавил, что в этом город рассчитывает на поддержку западных партнеров.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня Киевским городским советом районным государственным администрациям города из городского бюджета на ремонт укрытий было дополнительно выделено 0,5 млрд грн.

В Киеве укрытия активно начали проверять после того, как в результате российской атаки, совершенной в ночь на 1 июня, в Деснянском районе столицы возле одного из укрытий погибли три человека - ребенок и две женщины. Люди не смогли спрятаться в укрытии, так как его дверь была закрыта.

После того, как была проведена проверка, оказалось, что многие помещения, которые были помечены как укрытия, непригодны для использования.

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