Необычный транспорт восстановили ценители ретроавто.

В Днепре запустили библиобус - библиотеку и музей на колесах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Необычный транспорт восстановили ценители ретроавто. Это бело-голубой автобус "Кубань" 1980-го года выпуска. По словам музейщиков, когда-то, в советское время, его использовали как настоящую передвижную библиотеку, а также театр, музей и цирк.

"У посетителей очень удивленная реакция, потому что они не знали, что автобус действительно был когда-то библиотекой на колесах, театром на колесах и даже музеем на колесах. Он представляет людям библиотеку будущего, то, что библиотека это совсем не скучно, это не только книги, это общение, это знания и это встречи", - рассказала заместитель директора музея "Машина времени" Елена Нелюб.

Теперь автобус получил новую жизнь. Внутри его оборудовали экспонатами, стульями и подборками книг. Библиобус курсирует по городу, а остановки устраивает, в частности, возле библиотек - для их популяризации.

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Автор: Катерина Комолова