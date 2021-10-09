Список препаратов программы пополнили психоневрологические препараты.

В Украине расширили программу "Доступні ліки", согласно которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения №2077 вступил в силу 1 октября.

Врач Евгений Скрипник у себя в Facebook обратил внимание, что список препаратов программы пополнился в частности психоневрологическими препаратами:

Амитриптилин

Вальпроевая кислота

Галоперидол

Гарбамазепин

Клозапин

Ламотриджин

Рисперидон

Флуоксетин

"Рецепты выписываются только электронные, каждый пациент должен иметь с собой телефон, на который заключали декларацию с семейным врачом – напомнил он.

Читайте такжеПациенты с расстройствами психики и поведения смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатойВажно помнить, что рецепт на все эти препараты может выписать только психиатр или невролог.

Ранее сообщалось, что с 1 октября программа обеспечения инсулинами вошла в перечень программы "Доступні ліки".

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Автор: Катерина Шварц