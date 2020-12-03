Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил, что в Украине достаточно распространена подделка паспортов или актов гражданского состояния, поскольку это дает возможность завладеть чужим имуществом, финансами, уклоняться от имущественной ответственности за совершение правонарушения, незаконно пересекать границу.

Верховная Рада планирует усилить ответственность за похищение или подделку документов, удостоверяющих личность, и свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния.

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Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за хищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов» (№ 3946) в первом чтении проголосовали 264 народных депутата.

На заседании парламента председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк отметил, что этим законопроектом дается «четкое определение предмета преступления и усиления уголовной ответственности за изготовление, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица».

По его словам, в Украине очень распространена подделка паспортов или актов гражданского состояния, поскольку это дает возможность завладеть чужим имуществом, финансами, уклоняться от имущественной ответственности за совершение правонарушения, незаконно пересекать границу.

«Подделка документов приобрела такой широкий размах, что работают даже виртуальные магазины и лаборатории подделки», - сообщил Соколюк.

По его словам, наказание за такие преступления сегодня очень незначительное - 850 грн штрафа.

Данным законопроектом предусмотрено Уголовный кодекс дополнить новой статьей 358-1, согласно которой хищение, присвоение документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также умышленное незаконное завладение ими любым другим способом, наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также этой статьей предлагается предусмотреть наказание за подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также за приобретение, сбыт или иную передачу таких поддельных документов в виде ареста на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Если все эти действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, то они наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Автор: Надя Пришляк