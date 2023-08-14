Кроме депутатов, над законопроектом работали представители общественных организаций, а также прокуратуры и правоохранительных органов.

В Верховную Раду внесут законопроект о декриминализации статьи 301 Криминального кодекса Украины, которой предусмотрено лишение свободы за ввоз произведений, изображений порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение. Соответствующее предложение рабочая группа готовила более полугода.

Об этом сказал народный депутат Украины Максим Бужанский в комментарии агентству УНИАН. По его словам, в украинском обществе часть граждан выступают за декриминализацию этой статьи Криминального кодекса Украины.

"Есть молодые люди, которые создают аккаунты на OnlyFans (сервис платной подписки OnlyFans, где можна делиться эротическим контентом – УНИАН). Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А за ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы", – рассказал Бужанский.

Видео дня

По его словам, после этого с них или "снимают" деньги, или сажают их в тюрьму. При этом он подчеркнул, что это тот случай, когда людей наказывают "за ерунду, не приносящую никому вред". Бужанский добавил, что этот процесс также порождает злоупотребление служебным положение со стороны правоохранителей, которые заводят подобные дела и наживаются на этом.

Депутат отметил, что ситуация просто абсурдная, поскольку сервис OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление. В связи с этим на базе правоохранительного комитета парламента была создана рабочая группа во главе с Владленом Неклюдовым. Кроме депутатов, в ней работали представители около 10 общественных организаций, а также прокуратуры и правоохранительных органов.

"Группа работала очень долго – с февраля. Потому что сложно описать, что нужно считать порнографией, запрещенными вещами, поскольку это оценочные суждения", – рассказал депутат.

Он подчеркнул, что важно было не снять ответственность за такие вещи как насилие, детская порнография, несанкционированное распространение чьих-то личных видео и фото, принуждение и торговля людьми. По его словам, норма о порнографии – еще советская, которая действовала "в условиях не только совсем другого государства, но и другой системы морали – это прошлое тысячелетие".

Работа сервиса OnlyFans в Украине

Как известно, в Украине работают разные платформы с эротическим и порнографическим контентом, в частности Pornhub и OnlyFans. Некоторые украинцы загружают туда свои фото и видео 18+.

Примечательно, что с начала года благодаря OnlyFans в госбюджет поступило почти 23 млн гривень. А народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что с начала 2023 года с сервиса OnlyFans в государственный бюджет Украины поступило 620 тыс. долларов в виде "налога на Google". По его словам, это полностью снимает вопрос о целесообразности декриминализации порнографии.

Сервис OnlyFans – это платформа из Великобритании, которая в основном используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.

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