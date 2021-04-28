Комиссаренко подчеркнул, что создание собственной вакцины вполне реально.

В Украине сегодня есть два проекта разработки отечественной вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал академик, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко, отвечая на вопрос ведущей, что украинцам обещали некую "вакцину Фаворова".

"Никто ее не обещал, сказали, что над ней работают, и, возможно, она появится. Никаких гарантий о том, что она может быть и может работать, не было. Сказать, что она может стать вакциной - та вакцина, которую называют "вакциной Фаворова" - можно только после того, как будут проведены клинические испытания, которые так и не были проведены", - отметил академик.

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Он также рассказал о втором проекте украинской вакцины.

"Сейчас есть еще один проект, более реальный, я не хочу сейчас называть его детали, но очень серьезное совещание было у премьер-министра, я вчера встречался с главным санитарным врачом по поводу того, чтобы ученые Украины создали реальную национальную вакцину", - заявил Комиссаренко.

Что этом предшествовало

На днях глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украине есть два препарата, на основе которых потенциально в будущем можно создать собственную вакцину от коронавируса. По его словам, один препарат проходит доклинические исследования, а другой находится на стадии стабилизации лекарственной формы.

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Автор: Юрий Годован