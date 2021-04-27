Степанов отметил, что один препарат проходит доклинические исследования, а другой находится на стадии стабилизации лекарственной формы.

В Украине есть два препарата, на основе которых потенциально в будущем можно создать собственную вакцину от коронавируса.

Читайте такжеУкраина получила 370 тысяч новых доз вакцины AstraZenecaОб этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Что касается украинской разработки, украинской вакцины - у нас действительно есть уже два кандидата на вакцину", - уточнил министр.

Он добавил, что один препарат проходит доклинические исследования, а другой находится на стадии стабилизации лекарственной формы.

Однако для того, чтобы производить вакцины, необходимы мощности. В частности, по словам министра, для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, из госбюджета выделено 100 млн грн, однако этих средств может не хватить.

"Средств недостаточно, надо будет прибавлять", - отметил глава Минздрава.

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Автор: Ирина Погорелая