В Тернополе впервые в Украине заработает школьный общественный бюджет

Ученики тернопольских школ самостоятельно будут распределять 1,7 млн грн Общественного бюджета города на свои собственные проекты.

Тернополь стал первым областным центром в Украине, где утвердили Положение о школьном общественном бюджете. В результате ученики сами смогут предлагать проекты и путем голосования распределять средства общественного бюджета Тернополя. Такая практика впервые вводится в Украине. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Школьный общественный бюджет - это инструмент, который даст возможность ученикам улучшить учебный процесс и внешкольное время в своей школе. Авторами проектов могут выступать один ученик или группа учеников 7-11 классов. Для этого необходимо придумать идею проекту. Подать ее описание на специальную платформу и собрать наибольшее количество голосов учеников своей же школы. Для Украины - это уникальный пока инструмент, потому что до сих пор проекты для общественного бюджета могли подавать только взрослые. Но я надеюсь, что такая практика станет привычной. Ведь наша молодежь умеет мечтать и смотрит дальше вперед. Это сможет принести больше развития городам Украины", - отметил в своем комментарии городской голова Тернополя Сергей Надал.

Глава Тернополя отметил, что проекты согласно утвержденному Положению о школьном общественном бюджете должны способствовать развитию школьного самоуправления, образовательных и учебных процессов, внедрению инноваций, улучшению учебного заведения и территории, возможностям для обучения.

"Наша цель - научить детей мыслить и действовать самостоятельно в команде. Почувствовать, что такое самоуправление. Почувствовать, что именно от тебя могут зависеть конкретные улучшения для твоей школы, твоих друзей и города в целом. Проекты охватывают различные сферы - от самоуправления, улучшения возможностей для обучения до социальных и экологических мероприятий. Главное, чтобы проект работал на общую пользу. Я убежден - подобные инструменты добавят понимания, что такое бюджет, как его разумно использовать. Также дети будут учиться быть сознательными гражданами", - отметил Сергей Надал.

Финансирование школьного общественного бюджета проводится в рамках средств проекта Общественного бюджета.

"На школьный общественный бюджет направляется не менее 10% всей суммы, выделенной на Общественный бюджет. Ориентировочно на 2020 год эта сумма составит 1,7 млн грн. Эти средства распределяются равными частями между учебными заведениями города, которые согласятся на участие в реализации проекта. Ученики будут голосовать за тот или иной проект с помощью QR-кодов, а сам проект реализовываться в 2021 году", - сказал Сергей Надал.

В городском совете Тернополя отметили, что Положение стало плодом сотрудничества с Советом Европы.

"Положение мы разработали в рамках сотрудничества с Советом Европы в проектах: «Содействие участию граждан в демократическом процессе принятия решений в Украине». Специалисты Совета Европы будут оказывать Тернополю экспертную и организационно-методическую поддержку во внедрении этого инструмента привлечения детей и молодежи к процессу принятия решений в Украине", - сообщил Сергей Надал.

Напомним, в начале этого года Тернополь получил статус "Молодежной столицы Украины" в рамках Всеукраинского фoрума "Мoлoдь offline". А в октябре прошлого года Тернополь получил награду в номинации "Открытый инновационный город" в рамках Kyiv Smart City Forum 2019. Награду город получил за развитие сервисов участия граждан в управлении городом.

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