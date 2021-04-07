Финансирование модернизации старейшей гимназии Днепра, которое проходит по программе Президента «Большая стройка», осуществляется за средства государственного и областного бюджетов.

В скором времени в Днепре в рамках президентской программы «Большая стройка» будет завершена реконструкция Мариинской многопрофильной гимназии №33, отмечающей в этом году свое 156-летие. Работы в гимназии находятся на завершающей стадии, сообщается на сайте ОГА.

«Подрядчикам осталось обустроить пищеблок, доработать внутреннюю отделку и благоустройство территории», - сообщают подробности в ОГА.

Отмечается, что в гимназии уже установлена «умная» система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и автомобильных номеров.

Крыло, в котором еще продолжаются работы, рассчитано на 12 учебных классов для занятий по химии, биологии, филологии, а также начальная школа. Стены каждого из кабинетов будут украшены тематическими инсталляциями, в том числе детскими - для младших учеников.

В гимназии в ходе реконструкции уже был капитально отремонтирован спортзал. В настоящее время идет обустройство пищеблока, который сделали двухэтажным. Подвальное помещение отведено для хранения продуктов, а на верхнем ярусе расположились кухня и увеличенная по площади столовая.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, ознакомившийся с ходом реконструкции гимназии, отметил: «Днепропетровщина демонстрирует потенциал качественного сотрудничества области и центральной власти».

Финансирование модернизации старейшей гимназии Днепра, которое проходит по программе Президента «Большая стройка», осуществляется за средства государственного и областного бюджетов.

«Для детей области - современные и комфортные условия обучения. Это наш подход к развитию образовательной инфраструктуры. В частности, Днепровская гимназия №33 - в шаге от завершения кардинального преобразования», - сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и построено 95 школ и 70 детских садиков.

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Автор: Иван Бойко